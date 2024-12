MN24 – Allenamento Milan, cominciata la rifinitura a Milanello: gli aggiornamenti in vista della Stella Rossa

Allenamento Milan, è cominciata a Milanello la rifinitura della squadra di Paulo Fonseca in vista della sfida di domani con la Stella Rossa

Come appreso dalla nostra redazione, è cominciata a Milanello la rifinitura in vista della sfida di domani a San Siro tra Milan e Stella Rossa, gara valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025.

Il club rossonero, dopo la brutta sconfitta di venerdì a Bergamo contro l’Atalanta in campionato, cerca i tre punti per tenere viva la fiamma della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.