Allenamento Milan, il report della seduta odierna: tattica e finalizzazione verso la Roma. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il report dell’allenamento del Milan, reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona, in vista del match contro la Roma

IL REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni, seguita da alcuni torelli a tema per terminare la fase di riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni; lavoro tattico a seguire prima della consueta partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna.