Allenamento Milan, il report della giornata: esercitazioni su possesso palla e tiri. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, è tornato subito in campo. Di seguito il report odierno.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per i titolari di Torino, in campo il resto della rosa che ha completato la fase di riscaldamento – dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura – attraverso alcuni torelli al tema. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla e sulle finalizzazioni, infine partitella su campo ridotto.