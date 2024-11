MN24 – Allenamento Milan, presenti anche Ibrahimovic e Moncada per la rifinitura: le ultime

Allenamento Milan, a Milanello sono presenti anche Moncada e Zlatan Ibrahimovic per la rifinitura in vista del Real Madrid

Grande concentrazione in casa Milan in vista della sfida di domani in Champions League contro il Real Madrid dell’indimenticato ex Carlo Ancelotti.

Come appreso dalla nostra redazione, ad assistere a bordocampo alla seduta di allenamento della squadra di Paulo Fonseca sono presenti anche Zlatan Ibrahimovic e il dt Geoffrey Moncada. I due dirigenti rossoneri saranno ovviamente al seguito della squadra in un’importante trasferta che potrà dire molto sulle ambizioni europee del Diavolo.