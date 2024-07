Allenamento Milan: lavoro sul possesso a Milanello, il REPORT della seduta dei rossoneri

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per riprendere la preparazione in vista della nuova stagione. Il report dell’allenamento

Milan a Milanello questa mattina per la ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Fonseca. Cancellato l’allenamento pomeridiano, il gruppo è sceso negli spogliatoi subito dopo colazione.

REPORT

Squadra al lavoro direttamente in campo dove la seduta è iniziata con l’attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi tecnici. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in diversi lavori sul possesso che hanno preceduto una serie di esercitazioni tattiche. Partitella su campo ridotto prima di rientrare in palestra, dove la squadra ha effettuato ulteriore lavoro sulla forza per terminare la sessione odierna.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

Il programma prevede una doppia seduta di allenamento.