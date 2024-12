MN24 – Allenamento Milan, Ibrahimovic arrivato a Milanello: i dettagli

Allenamento Milan, Zlatan Ibrahimovic è regolarmente presente oggi a Milanello in vista della sfida di domenica contro il Genoa

Come appreso dalla nostra redazione, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, è regolarmente presente a Milanello per assistere all’allenamento della squadra di Paulo Fonseca in vista della gara di domenica sera contro il Genoa dell’ex Mario Balotelli.

L’ex centravanti aveva avuto un colloquio chiarificatore con Paulo Fonseca già ieri pomeriggio in occasione della festa del Settore Giovanile rossonero a San Siro.