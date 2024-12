Allenamento Milan, novità da Milanello: presente anche Furlani! I dettagli

Allenamento Milan, importante novità da Milanello alla riprese degli allenamenti: anche Giorgio Furlani presente alla seduta odierna

Importante aggiornamento fornito da Sky sugli allenamenti del Milan, ripresi oggi a Milanello dopo tre giorni di riposo e in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri.

Ad assistere alla seduta degli uomini di Fonseca infatti c’era anche Giorgio Furlani, AD del club rossonero. Lavoro personalizzato per Pulisic, domani l’allenamento sarà indicativo per campire come e se il giocatore potrà essere disponibile per Milan–Roma.