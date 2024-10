Allenamento Milan: PARTITELLA ad alto ritmo verso la Fiorentina, Calabria si trasforma in GOLEADOR. Le immagini da Milanello – VIDEO

Il Milan ha pubblicato nel suo canale You Tube il video di una parte dell’allenamento svolto oggi a Milanello in vista della partita di domenica sera contro la Fiorentina.

E proprio la partitella dei rossoneri, come si vede dalle immagini, è stata disputata con grande intensità e ritmo da parte di tutti i giocatori. A spiccare è stato capitan Calabria che, in attesa di ritornare in campo dopo l’infortunio, si è trasformato in goleador segnando 2 gol.