MN24 – Allenamento Milan, COMINCIATA la rifinitura in vista del Liverpool! Il PUNTO sugli infortunati

Allenamento Milan, cominciata la rifinitura in vista del Liverpool: presente Calabria, out Thiaw. Aggregati Bartesaghi e Zeroli

Come appreso dalla nostra redazione, è cominciata a Milanello la rifinitura del Milan di Paulo Fonseca in vista dell’esordio di domani in Champions League contro il Liverpool a San Siro,

Regolarmente presente in gruppo Davide Calabria, definitivamente recuperato dal problema alla gamba accusato prima della gara contro il Venezia. Assente invece Thiaw. Il tecnico ha aggregato alla prima squadra i giovani Zeroli e Bartesaghi.