Allenamento Milan, rossoneri a lavoro a Milanello a -2 dalla sfida contro la Lazio: il REPORT sulla seduta odierna degli uomini di Fonseca

Mattinata d’allenamento per il Milan che si è ritrovato a Milanello per il penultimo giorno di lavoro per preparare la sfida di sabato contro la Lazio all’Olimpico. Di seguito il report sulla seduta odierna.

REPORT

Rossoneri subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, eseguita con l’ausilio dei coni e del pallone; a seguire un lavoro atletico sulla rapidità. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sulle finalizzazioni, seguite da un lavoro tattico per terminare la seduta odierna.