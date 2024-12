Allegri Milan, arriva la conferma: Max supera Xavi, Sarri e Tudor. Fonseca è avvisato, i rossoneri riflettono. Cosa filtra sull’ex Juve

La società Milan, da quello che risulta a Sky Sport, assicura che non vuole cambiare Fonseca, ma l’idea Allegri c’è.

Come riferito da Peppe Di Stefano, infatti, i rossoneri non prendono in considerazione allenatori come Xavi, Sarri e Tudor, ma preferiscono un profilo come l’ex Juve che è più manager. Non ci sono stati ancora contatti, ma il Milan riflette nel caso in cui Fonseca dovesse continuare a far male…