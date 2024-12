Allegri Milan, doccia fredda inaspettata! L’ultima notizia non lascia dubbi sul livornese

Allegri Milan, arriva la clamorosa smentita sul possibile arrivo del tecnico livornese sulla panchina rossonera: gli aggiornamenti

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato così del possibile arrivo di Max Allegri sulla panchina del Milan al posto di Paulo Fonseca, segnalato in bilico nelle ultime settimane e prima della sofferta vittoria contro il Verona:

PAROLE – «Da quello che so io non ci sono mai stati contatti del Milan con Allegri, parlando ogni tanto con lui. Poi attenzione, può anche dirmi una cosa non vera per questioni di opportunità, magari c’è una trattativa in corso… ma è giusto, non è che lo deve dire a me».