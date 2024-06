Allegri Milan, NESSUNA conferma sulle voci: avanti tutta con Fonseca! La decisione dei rossoneri per il nuovo allenatore

Non trovano conferme le voci circolate nelle scorse ore che parlavano di un clamoroso interessa da parte del Milan per Massimiliano Allegri. Lo riporta Sport Mediaset, che conferma come la strada per il prossimo allenatore rossonero sia stata già tracciata da tempo: avanti spediti per Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, che ieri ha salutato ufficialmente il Lille, la settimana prossima è atteso a Milano per firmare il contratto di due anni a quasi tre milioni di euro a stagione.