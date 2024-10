Allegri Milan, parole forti di Galli: «In due minuti ti rimette in piedi la squadra!»

Allegri Milan, parole forti di Galli. Le sue dichiarazioni sulle voci che circolano sull’ex allenatore della Juventus attualmente svincolato

Non si placano le voci che vorrebbero Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, sulla panchina del Milan. Di seguito le parole di Giovanni Galli a Libero

ALLEGRI MILAN – «Se si punta a una svolta immediata, il nome giusto è quello di Allegri. Max è pragmatico e in due minuti ti rimette in piedi la squadra: difesa ferrea e davanti spazio alle individualità. Maurizio (Sarri ndr) è molto bravo, ma ha bisogno di allenare tutti i giorni con la squadra. Ergo gli serve tempo e può pagare dazio all’inizio: va aspettato nei primi due/tre mesi per raccogliere i frutti del suo lavoro»