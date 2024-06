Allegri Milan, l’agente del tecnico ANNUNCIA: «Non c’è nulla di concreto! È fermo da 3 minuti…». Le parole di Branchini

Branchini, agente di Allegri, intervento da Solomeo per il Golden Boy ha svelato a Sky Sport il futuro dell’ex allenatore della Juve accostato anche al Milan.

SQUADRE SU ALLEGRI – «No, assolutamente no anche perché sono eventi accaduti in questi giorni. Non c’è nulla di concreto. Credo questo sia un po’ il gioco che avviene quando allenatori importanti sono fermi, ma Allegri è fermo da 3 minuti. Abbiamo visto che un grande allenatore come Conte ha aspettato. Credo ci sia spazio per tutti».