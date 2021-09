Allegri: appuntamento con il suo vecchio pupillo del Milan in Champions

Non sarà una partita normale per Massimiliano Allegri quella in Champions contro il Chelsea. Ritroverà un suo vecchio pupillo nel Milan

Juve Chelsea sarà una partita speciale per tanti motivi e per tanti protagonisti. Tra questi c’è sicuramente Massimiliano Allegri che mercoledì sera, da avversario, ritroverà un suo vecchio pupillo ai tempi in cui era allenatore del Milan.

L’allenatore bianconero, infatti, affronterà il difensore Thiago Silva, giocatore del Chelsea che ha allenato al Milan dal 2010 al 2012 e con cui ha vinto lo scudetto 2010/2011.