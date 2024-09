Allegri può ALLENARE in Premier: CLAMOROSA ipotesi per l’ex Juve e Milan. La panchina di una big inglese è in bilico

Allegri dopo il burrascoso addio alla Juve a maggio, due giorni dopo la vittoria della Coppa Itaila, potrebbe andare ad allenare una big inglese in Premier League.

In base a quanto riferito da CaughtOffside, infatti, l’ex allenatore campione d’Italia anche col Milan sarebbe uno dei profili presi in considerazione come sostituto di Ten Hag dopo la sconfitta del Manchester United contro il Tottenham. Al momento, comunque, non ci sarebbero trattative in corso.