Alberto Costa Milan, sfuma definitivamente il colpo a destra: top club in chiusura, i dettagli

Alberto Costa Milan, la pista che porta al terzino destro sfuma in maniera definitiva: la Juve chiude la trattativa. I dettagli

Il calciomercato Milan deve cancellare dalla lista degli obiettivi per gennaio il nome del terzino Alberto Costa. Questo l’ultimo aggiornamento di Matteo Moretto:

PAROLE – «Fatta per Alberto Costa alla Juventus. Scambio di documenti in corso. Il terzino portoghese è atteso a Torino per le visite mediche. Operazione in prestito con obbligo di riscatto. La cifra finale è intorno ai 14 milioni di euro bonus compresi».