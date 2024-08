Al Hilal Udinese 1-0: bianconeri SCONFITTI in amichevole, la partita dell’OBIETTIVO del Milan Samardzic

Sconfitta in amichevole per l’Udinese, vince l’Al Hilal grazie alla rete di Ruben Neves. La partita dell’obiettivo del Milan Samardzic

il centrocampista bianconero, che spera di fare il salto di qualità quest’estate andando in un club che gioca la Champions, è rimasto in campo 83′ dopo essere partito titolare per poi essere sostituito da Ebosele. Nulla di particolare da segnalare