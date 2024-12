Akliouche Milan, il talento del Monaco è il primo nome in lista per l’attacco: costa 30 milioni. I dettagli sul francese classe 2002

Akliouche è il primo nome della lista del mercato Milan per l’attacco dopo il cambio di strategia dei dirigenti che, visto il recupero di Bennacer, sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo.

Francese classe 2002, il talento del Monaco è un mancino a cui piace partite da destra per far gol o assist. Fin qui è andato in rete 4 volte (2 in Ligue 1 e 2 in Champions). Non è ancora un giocatore di prima fascia, ma ha tutto per diventarlo. Il Monaco gli ha rinnovato il contratto di recente fino al 2028 e il costo è di 30 milioni.