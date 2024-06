Adorante Milan, l’ex Inter è l’obiettivo per l’attacco dell’U23: che numeri in Serie C!

Adorante Milan, l’ex Inter è l’obiettivo per l’attacco dell’U23 di Bonera: che numeri in Serie C! Il piano dei rossoneri

Andrea Adorante è l’ultimo nome per il calciomercato Milan, non per la prima squadra, bensì per l’U23 di Daniele Bonera. I rossoneri sognano in grande per la loro seconda squadra e vogliono renderla da subito competitiva puntando su uno dei migliori attaccanti della Serie C.

Stando a quanto riferito da TuttoC e da Il Piccolo i dirigenti rossoneri avrebbero messo nel mirino l’attaccante classe 2000 della Juve Stabia, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il ragazzo ha realizzato 20 gol e 4 assist su 34 presenze nella scorsa stagione.