Adli via dal Milan: il centrocampista ha un’IDEA ben precisa, COSA FILTRA sul futuro

Tra i possibili sacrificabili del Milan sul mercato potrebbe esserci Adli. Il centrocampista ha le idee chiare, cosa filtra

I pensieri da parte della dirigenza del Milan designano Adli come una pedina sacrificabile sul mercato, anche in funzione di sbloccare gli innesti in mediana.

Come riportato da Calciomercato.com la società rossonera è pronta ad ascoltare offerte. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà ad Adli, sempre più fermo sulla volontà di rimanere al Milan e che, almeno allo stato attuale dei fatti, non ha mai aperto all’ipotesi di lasciare Milano e di accasarsi in Saudi Pro League, accettando la corte di uno dei vari club dell’emisfero arabo. Una situazione delicata e in evoluzione costante che andrà monitorata nel corso delle prossime settimane e che può cambiare le variabili e le sorti del mercato rossonero.