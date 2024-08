Adli SORPRENDE i compagni al Milan: l’INCREDIBILE gesto durante la tournée americana

Adli ancora una volta si dimostra uomo squadra. Durante la tournée americana del Milan ha così sorpreso i compagni

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nel suo giorno libero, Yacine Adli si è svegliato alle 5 andando alla scoperta di New York, come documentato anche sul proprio profilo Instagram. Da questa gita nella grande mela sarebbe con una canotta NBA per ogni compagno, con scelte pensate.

La maglia di Nikola Jokic per Luka Jovic in quasi totale omonimia, Michael Jordan per Mike Maignan e Reijnders riceve la 23 di LeBron James.