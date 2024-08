Adli Milan, la DECISIONE del calciatore sulle offerte di MERCATO: Fonseca ha le IDEE chiare sul centrocampista

Yacine Adli ha sciolto la riserva sulle offerte di mercato prevenutegli. Nel frattempo, il tecnico del Milan Fonseca ha preso una decisione sul calciatore

Yacine Adli potrebbe lasciare il calciomercato Milan in questa sessione di mercato. Il centrocampista francese, non centrale nei piani del nuovo allenatore Paulo Fonseca, ha rifiutato diverse offerte pervenute al club rossonero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima proposta in ordine di tempo è arrivata dal Brentford, che avrebbe messo sul piatto 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore. In precedenza, anche l’Al Shabab, club saudita, aveva manifestato interesse per Adli, ma senza successo.