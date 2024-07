Adli Milan, lui la cessione DOLOROSA per sbloccare il mercato? La CONSAPEVOLEZZA del franco-algerino e la posizione del club sul futuro

Yacine Adli potrebbe esse una cessione dolorosa ma necessaria per il mercato Milan, per permettere ai dirigenti di accelerare per altre operazioni soprattutto a centrocampo (Fofana e Samardzic gli obiettivi ormai conosciuti). Calciomercato.com ha sottolineato lo spirito con il quale il calciatore si è sempre messo a disposizione della squadra: cosa che sarebbe disposto a fare anche per la prossima stagione, sforzandosi di lavorare ancor più duramente per entrare nel cuore della filosofia calcistica di Fonseca. L’ex Bordeaux ha più volte dimostrato il suo attaccamento alla maglia (l’ultima occasione, ad esempio, per il numero di maglia, il 7, lasciato al nuovo arrivato Morata) e sarebbe disposto anche ad accettare un ruolo anche marginale all’interno della rosa.

Di idee diverse la dirigenza che, seppur a malincuore, ha individuato in lui uno dei possibili sacrificabili a centrocampo assieme a Bennacer. Così la società rossonera pare esser disposta ad ascoltare offerte da 15-20 milioni per il franco-algerino. Le prime sirene erano arrivate dai qatarioti dell’Al-Sadd Sports, ma diversi sondaggi sono stati registrati anche da parte della Saudi Pro League (con l’Al-Shabab in prima fila).