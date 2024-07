Adli via dal Milan? Fonseca è stato chiaro col centrocampista: le ULTIMISSIME sul suo futuro

Adli via dal Milan? Fonseca è stato chiaro col centrocampista francese: le ULTIMISSIME sul suo futuro e cosa può succedere

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Yacine Adli, non più così sicuro come qualche settimana fa di rimanere effettivamente in rossonero.

Il segnale dato da Fonseca al giocatore, non utilizzato contro il Manchester City, è stato abbastanza chiaro, ma ancora il francese non ha dato il suo via libera al trasferimento in Arabia Saudita. Da vedere se e come le cose cambieranno.