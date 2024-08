Adli Milan, TRATTATIVA in corso con la Fiorentina! Ecco la RICHIESTA del Diavolo: l’OFFERTA dei Viola non basta ULTIME

Adli Milan, TRATTATIVA in corso con la Fiorentina! La RICHIESTA del Diavolo e l’OFFERTA dei Viola. Le ULTIMISSIME sull’affare

Adli è in uscita dal calciomercato Milan e la Fiorentina è tra i club in pole per il centrocampista. Secondo quanto riportato da Marco Conterio su X, ci sarebbe una trattativa in corso con la Viola: i dettagli sulla richiesta dei rossoneri e sull’offerta della Fiorentina.

PAROLE – «Trattativa ufficiale in corso tra Fiorentina e Milan per Yacine Adli. Richiesta da 15 milioni, offerta più bassa (10-11), i Viola cercano il prestito con obbligo di riscatto».