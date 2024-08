Adli LASCIA il Milan? Si aggiunge un’altra PRETENDENTE per il rossonero: le ULTIMISSIME in vista della chiusura del mercato

Aggiornamenti importante per il calciomercato Milan in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, per Adli ci sarebbe stato l’inserimento nelle ultime ore da parte dell‘Olympique Marsiglia di De Zerbi. All’interesse dei francesi anche quello della Fiorentina come annunciato dal giornalista durante Sky Calciomercato L’Originale.

PAROLE – «L’unica opzione concreta è l’addio di Adli. C’è l’accordo di massima tra il Milan e la Fiorentina bisognerà capire se il calciatore accetterà il trasferimento».