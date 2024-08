Adli Milan, l’Arabia ALZA i giri del motore! Un club in POLE, il prezzo è FISSATO

Adli-Milan, l’Arabia Saudita alza i giri del motore sul francese! Al Shabab in pressing, Furlani fissa il prezzo. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oltre alla possibile cessione di Ismael Bennacer, un altro calciatore che si appresta a lasciare il calciomercato Milan in questa sessione estiva è Yacine Adli. Il francese, pur essendo molto apprezzato all’interno dello spogliatoio e dalla società, è considerato un esubero.

La squadra in pole per assicurarselo è l’Al Shabab che avrebbe intensificato i contatti nelle ultimissime ore. Furlani, tra lui e Bennacer, conta di raccogliere almeno 50 milioni di euro. Dunque il prezzo di Adli è fissato in almeno 10 milioni di euro.