Adli Milan, PIOVONO CONFERME! Offerta sul piatto, la POSIZIONE del francese

Adli-Milan, piovono conferme sull’offerta del Brentford per il centrocampista francese: ecco cosa filtra sul futuro

Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme nel calciomercato Milan per quanto riguarda l’offerta fatta pervenire in sede dal Brentford per Yacine Adli, centrocampista francese in scadenza nel 2026 e fuori dai piani tecnici di Fonseca.

Il club inglese ha offerto 12 milioni di euro, una cifra che la società rossonera sarebbe orientata ad accettare. Da capire la posizione dello stesso Adli che aveva pochi giorni fa rifiutato l’Arabia ma che potrebbe prendere in seria considerazione la Premier.