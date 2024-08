Adli Milan, l’Arabia in PRESSING ma la sua PREFERENZA è ben diversa! Gli scenari per il suo FUTURO

Adli Milan, quel club dell’Arabia Saudita in PRESSING ma la sua PREFERENZA è ben diversa! Gli scenari per il suo FUTURO

Yacine Adli rientra tra i calciatori in uscita dal calciomercato Milan. Negli ultimi giorni la dirigenza ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore che hanno portato al raggiungimento di un patto: lavoro in sintonia tra le parti per trovare la migliore soluzione di uscita. A rivelarlo è Calciomercato.com, che evidenzia come il franco-algerino sia fortemente richiesto in Arabia Saudita dall’’Al-Shabab.

Finora l’unica offerta concreta arrivata per il calciatore è proprio quella del club della Saudi Pro League, destinazione però non gradita affatto dal giocatore che preferirebbe restare a giocare in Europa. Nelle ultime settimane si erano fatti avanti degli intermediari che paventavano la possibilità di inserimenti di club inglesi come Brentford, Nottingham Forrest e Leicester, ma senza alcuna reale offerta. Nelle prossime ore il suo agente proverà invece a sondare il terreno con le squadre francesi e spagnole: situazione in continua evoluzione, ma è chiaro come il giocatore non rientri nei piani del club rossonero.