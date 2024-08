Adli verso l’addio? Sul tavolo del Milan diverse proposte di prestito e una a titolo definitivo: i DETTAGLI

Adli verso l’addio? Sul tavolo del Milan diverse proposte di prestito e una a titolo definitivo: tutti i DETTAGLI

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Yacine Adli, che potrebbe anche essere sacrificato dal Milan per far posto ai nuovi innesti nel reparto.

Stando a quanto si apprende i rossoneri in queste settimane avrebbero ricevuto diverse proposte di prestito per il giocatore e anche una a titolo definitivo, da parte degli arabi dell’Al-Shabab (destinazione però non graditissima dal calciatore).