Adeyemi Milan, SFUMA il trasferimento in Italia: le PAROLE dell’attaccante sul suo FUTURO non lasciano più DUBBI

Adeyemi, calciatore del Borussia Dortmund, ha fatto chiarezza sul suo futuro durante un’intervista. Salta il trasferimento in Italia al Milan

Il futuro di Karim Adeyemi, ex obiettivo del mercato Milan, sembra continuerà a essere in Germania. L’attaccante del Borussia Dortmund, ha chiarito la sua posizione riguardo un possibile trasferimento in Italia.

Fabrizio Romano ha riportato su X le parole del giocatore alla Bild: «Sono felice e mi piace essere qui al Borussia Dortmund. Mi è sempre stato chiaro che volevo giocare per il BVB, il mio piano non è cambiato».