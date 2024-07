Adeyemi Milan, pazza idea per l’attacco di Fonseca! Lanciata la sfida a tre top club: ULTIMISSIME sull’esterno del Borussia

Direttamente dalla Germania arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Karim Adeyemi. L’esterno d’attacco del Borussia Dortmund sarebbe finito nel mirino del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport De, infatti, i rossoneri sarebbero tra i quattro club in corsa per il 22enne: Moncada sarebbe pronto a sfidare la Juventus, il Chelsea e il Liverpool per regalare a Fonseca un rinforzo di qualità in attacco.