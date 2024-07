Adeyemi Milan, BLITZ della Juventus per l’esterno, un OSTACOLO frena la trattativa

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Adeyemi. Blitz della Juventus ma c’è un ostacolo

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il ritiro in Germania è stata l’occasione per Giuntoli per effettuare un piccolo blitz in quel di Monaco di Baviera, lì dove risiede la famiglia Adeyemi. Il DT ha incassato ancora una volta il sì da chi è intorno al ragazzo, accostato anche al Milan, al trasferimento a Torino.

Il vero problema è la richiesta del Borussia Dortmund, che non vuole scendere da quei 40/45 milioni di euro. Inoltre, una volta ceduti Soulé e gli altri in uscita, il calciomercato Juve punterà con decisione prima su Koopmeiners, poi su altri innesti.