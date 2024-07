Adeyemi Milan: si accende un’asta per l’attaccante! Nuovo club sulle sue tracce, tutti i dettagli sul calciatore del Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si sta per accendere un’asta per Karim Adeyemi, obiettivo del calciomercato Milan in attacco. Oltre alla Juventus, anche l’Aston Villa ha messo gli occhi sull’attaccante del Borussia Dortmund, forte dei 60 milioni di euro appena incassati dalla cessione di Diaby all’Al-Ittihad.

Sky Sport DE riporta poi che nelle ultime ore in Germania c’è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e il padre agente del giocatore, per capire le sue intenzioni. Il BVB, comunque, per lasciarlo partire chiede 60 milioni di euro.