Adeyemi Milan: ACCELERATA di un club per l’attaccante! Ha detto sì al trasferimento, PERICOLO per i rossoneri

Adeyemi Milan: accelerata di un club per l’attaccante! Ha detto sì al trasferimento, c’è un pericolo per i rossoneri

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve ha prepotentemente accelerato nella trattativa che porterebbe all’acquisto di Karim Adeyemi, esterno offensivo di proprietà del Borussia Dortmund che piace anche al Milan.

Allacciati i contatti diretti con l’entourage del giocatore, che ha totalmente aperto al suo trasferimento in bianconero. Il Dortmund è disposto a discuterne la cessione con l’obiettivo di reinvestire l’incasso per l’acquisto di Sancho. Un intreccio pericoloso, ma Thiago Motta avrebbe già detto sì al tedesco, considerato il giocatore perfetto per i suoi piani.