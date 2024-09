Adani ELOGIA un rossonero: «E’ ECCEZIONALE, fa dei numeri MOSTRUOSI. Ecco di chi si tratta»

Daniele Adani ha parlato dei pezzi del Milan dicendo questa frase: «E’ un giocatore di CLASSE, ha queste qualità e tifo per lui»

Daniele Adani ha espresso un giudizio molto positivo su Tijjani Reijnders del Milan, definendolo un giocatore di classe con tempi di gioco, visione e capacità di verticalizzare il gioco. Apprezza particolarmente la sua abilità nel cercare il passaggio in avanti e la precisione nel servire i compagni in posizione vantaggiosa. Ritiene che Reijnders abbia il potenziale per diventare un giocatore ancora più completo e importante per il Milan.

LE SUE PAROLE – «Per me Reijnders è un calciatore di classe, ha tempi e visioni. Conosce le dinamiche del gioco e soprattutto le dinamiche che portano a fare uscire il pallone guardando avanti. Gli interessa poco il passaggio in più laterale. Reijnders sente il tempo giusto per aspettare il momento per imbucare. Quando guarda avanti e c’è uno in condizione in grado di ricevere, non sbaglia. Quando accompagna lo fa e da mezzala diventa trequartista, associandosi col reparto avanzato per calciare in porta. Tifo per lui, deve fare uno step, ci credo, sono attratto da quel tipo di calciatore».