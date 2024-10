Adani: «Il Milan col Brugge poteva star sotto 0-3 dopo 8 minuti, ma poi l’ha vinta Fonseca da allenatore di livello»

Adani a Viva El Futbol ha fatto i complimenti a Fonseca per la vittoria in Champions League contro il Brugge. Le dichiarazioni

Adani a Viva El Futbol ha sottolineato l’importanza di Fonseca nella vittoria del Milan in Champions League contro il Brugge.

LE DICHIARAZIONI – «All’ottavo minuto il Milan poteva essere sotto 0-3. Poi la partita, che doveva andare in un modo ed essere gestita meglio e vissuta con meno patemi, non è stata quella. È diventata un’altra partita. E l’ha vinta Fonseca contro il Brugge. In 10 le cose van fatte e non so come sarebbe andato quell’andazzo lì. Ha messo insieme due calciatori in forma e loro in risposta fanno le giocate. Se la partita scappa via e non la raddrizzi, immagina la frustazione. Fonseca ha fatto le cose che fanno gli allenatori di un certo livello».