AC MILAN NEW YORK YANKEES, nasce la nuova collaborazione: il COMUNICATO – VIDEO

AC MILAN E NEW YORK YANKEES, nasce la nuova collaborazione: il COMUNICATO ufficiale postato dal club rossonero

Come riportato da un comunicato ufficiale del Milan è nata una nuova collaborazione con New York Yankees.

🧢 #ACMilan e #NewYorkYankees, hanno lanciato l'esclusiva collezione lifestyle ACM x New York Yankees, che include outerwear, headwear, articoli per i ragazzi e accessori. I due brand sono riconosciuti in tutto il mondo non solo per il loro stile senza tempo e il successo… pic.twitter.com/NXdz4RgHPc — Milan Zone (@theMilanZone_) September 9, 2024

IL COMUNICATO – «Ispirate dall’intersezione tra moda e passione sportiva, due delle squadre più iconiche e amate al mondo, AC Milan e New York Yankees, hanno lanciato l’esclusiva collezione lifestyle ACM x New York Yankees, che include outerwear, headwear, articoli per i ragazzi e accessori. I due brand sono riconosciuti in tutto il mondo non solo per il loro stile senza tempo e il successo sportivo, ma anche per essere simboli della cultura e dell’energia delle rispettive città.

I loghi e gli stemmi dei due Club sono elegantemente rappresentati in tutta la collezione, arricchita da applicazioni stilizzate dell’iconico monogramma NY degli Yankees, del crest rosso e nero di AC Milan e dai nomi di entrambe le squadre. Ogni pezzo riflette l’eleganza del design milanese e lo spirito urbano di New York, creando una collezione lifestyle con un forte appeal per un pubblico internazionale e diversificato.

A partire da oggi, gli articoli della collezione saranno disponibili presso lo Yankee Stadium nel Bronx, l’MLB Flagship Store di Manhattan, lo Stadio San Siro e in tutti i negozi AC Milan a Milano, inclusa la nuova boutique “La Bottega del Diavolo”: concept store inaugurato oggi accanto al Flagship Store del Club in Via Dante, nel cuore della città. La collezione è disponibile anche online su Yankees.com, store.acmilan.com e MLBShop.com.».