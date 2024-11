Abraham titolare con lo Slovan Bratislava: l’attaccante inglese deve sfatare questo tabù

Abraham partirà titolare questo pomeriggio nella sfida tra Slovan Bratislava e Milan: l’inglese deve sfatare un importante tabù

La gara di questa sera, Slovan Bratislava-Milan, sarà una grande occasione per Tammy Abraham, titolare al posto dello squalificato Morata.

Ritrovato il gol in campionato proprio nella trasferta di Cagliari, a Bratislava Abraham vuole cercare di sfatare il suo personale tabù in Champions League, che dura dalla bellezza di oltre 4 anni. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, risale al 4 novembre 2020 l’ultima occasione nella quale l’attaccante inglese ha timbrato il cartellino in Champions League.