Abraham Saelemaekers, svelate le rispettive VALUTAZIONI! Le ULTIME sullo scambio tra Milan e Roma

Abraham Saelemaekers, svelate le rispettive VALUTAZIONI! Tutte le ULTIME novità sullo scambio tra Milan e Roma

Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda lo scambio che Milan e Roma stanno provando a mettere in piedi in queste ultimissime ore della sessione estiva di calciomercato tra Abraham e Saelemaekers.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com i rossoneri valutano il belga intorno ai 17 milioni di euro, mentre i giallorossi l’inglese cinque milioni in più, sui 22 milioni di euro. Si tratta.