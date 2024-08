Abraham Milan, Valdarchi: «È AFFASCINATO dai rossoneri e sarebbe una riserva di LUSSO: ecco la VERITÀ sulla trattativa. Fonseca? Lo ricordo per la sua SIGNORILITÀ» – ESCLUSIVA

Il giornalista de Il Romanista Valdarchi ha parlato in esclusiva a MilanNews24: le dichiarazioni su Abraham e Fonseca

Ultimi giorni di calciomercato e il Milan potrebbe ancora cogliere qualche occasione. Tra le possibilità c’è anche Abraham, attaccante che piace molto a Fonseca. Per parlare del giallorosso e del neo tecnico rossonero, è intervenuto in esclusiva a MilanNews24 il giornalista de Il Romanista, Simone Valdarchi.

Questione Abraham: l’attaccante piace tanto a Fonseca. La Roma lo lascerà andare via in questa sessione dopo l’arrivo di Dovbyk?

«La Roma da inizio estate considera Abraham cedibile, valutando il suo cartellino 30 milioni di euro e cercando di venderlo a titolo definitivo. Il Milan è interessato al giocatore da diverse settimane, ma ha avanzato soltanto proposte in prestito con diritto di riscatto o provando ad inserire contropartite tecniche, che a Trigoria non hanno accettato».

Tra i club interessati ad Abraham ci sono anche quelli di Premier League. A che punto sono le trattative e quale sarebbe la destinazione preferita dell’inglese?

«Nel corso del mercato tante squadre di Premier sono state accostate ad Abraham, senza però nulla di così concreto. Ad oggi il West Ham sembra la società più interessata e pronta ad offrire poco più di 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la volontà del calciatore, credo che la possibilità di giocare nel Milan lo affascini, anche se la Premier sarebbe per lui un ritorno a casa».

Togliendo la scorsa stagione di Abraham, l’attaccante ha fatto vedere belle cose a Roma. Come potrebbe giocare nel nuovo Milan di Fonseca? Sarebbe un giusto investimento tendendo conto della presenza di Morata, Okafor e Jovic?

«Non so quale tipo di modulo abbia in mente Fonseca, ma Abraham potrebbe essere sicuramente una riserva di lusso considerando la presenza di Morata. Come caratteristiche, in realtà, i due potrebbero anche coesistere lì davanti».

Roma e Milan sono stati accostati a tanti nomi in questo calciomercato. Da Dovbyk a Chiesa, come valuta il mercato delle due squadre? Quale è secondo lei la più pronta?

«Ad oggi direi che sono due mercati ancora incompleti, con la differenza però che il Milan partiva molto in avanti rispetto alla Roma, che doveva fare una vera e propria rivoluzione».

I tifosi giallorossi si ricorderanno sicuramente di Fonseca. Quale è il migliore ricordo che avete del portoghese e come lo vede al Milan?

«Fonseca ha allenato la Roma in un momento complesso e di transizione societaria, rimanendo anche piuttosto solo a Trigoria, con una dirigenza smantellata. Nonostante questo, ha comunque dimostrato di essere un buon allenatore e, personalmente, il miglior ricordo di Fonseca è la sua signorilità: mai una parola fuori posto o contro il bene della Roma, anche una volta andato via dalla Capitale».

Un pronostico in vista delle prossima seria tendendo conto del mercato ancora in corso

«Per quanto riguarda la Serie A, vedo ancora l’Inter davanti a tutte. Curioso del Napoli con Conte e della Juventus di Motta, ma sono tutti giudizi sommari e in attesa della chiusura del mercato».



Si ringrazia Simone Valdarchi per la disponibilità e la gentilezza mostrata in questa intervista