Abraham Milan, un PROBLEMA potrebbe COMPLICARE l’arrivo dell’attaccante: cosa STA SUCCEDENDO

L’arrivo di Tammy Abraham al Milan dalla Roma potrebbe essere messo a un rischio da un problema. Cosa sta succedendo

Nonostante le voci di mercato, Tammy Abraham continua a piacere al Milan. Tuttavia, i rossoneri non hanno attualmente spazio in lista Champions e dovrebbero quindi valutare una cessione contestuale all’eventuale arrivo dell’attaccante inglese.

Come riportato da MilanNews.it, Alexis Saelemaekers è un profilo apprezzato dalla Roma e potrebbe essere inserito in uno scambio con Abraham. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre.