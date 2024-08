Abraham Milan, TRATTATIVA viva con la Roma! È l’obiettivo principale per l’attacco: una concorrente si toglie dalla corsa NOVITÀ

Abraham Milan, TRATTATIVA viva con la Roma! È l’obiettivo principale per l’attacco: una concorrente si toglie dalla corsa. La NOVITÀ di calciomercato

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, rimane viva la trattativa tra il calciomercato Milan e la Roma per Abraham. Inoltre il West Ham non starebbe lavorando per l’inglese: affare che si può infiammare negli ultimi giorni.

PAROLE – «Il Milan resta in trattativa con la Roma per Tammy Abraham, in cima alla lista da luglio… ma sta ancora cercando di coinvolgere un giocatore nell’affare. NESSUNA trattativa con il West Ham, nonostante le indiscrezioni, al momento il West Ham non sta lavorando all’accordo per Tammy».