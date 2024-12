Abraham Milan, l’inglese titolare a Verona? Questa ipotesi prende piede, retroscena da Milanello

Abraham Milan, il centravanti inglese può partire titolare a Verona in coppia con Alvaro Morata: l’indiscrezione da Milanello

Come riportato da Sky, e in particolare dal giornalista Di Stefano, oltre alla possibile titolarità di Theo Hernandez in Verona–Milan, c’è anche un’altra indiscrezione che arriva da Milanello.

L’altra novità di giornata secondo l’inviato di Sky è che il tecnico portoghese ha provato le due punte, con Morata più dietro rispetto ad Abraham: c’è ancora l’allenamento di domani, ma questa può essere una possibiltà concreta per la gara del Bentegodi.