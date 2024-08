L’operazione per portare Abraham in rossonero è sempre più vicina alla fumata bianca. Ecco i dettagli dell’affare di mercato tra Roma e Milan

Milan e Roma stanno finalizzando l’accordo per il trasferimento di Tammy Abraham. Le due società stanno discutendo un’offerta di circa 10 milioni di euro, oltre al cartellino di Alexis Saelemaekers. Come scrive Matteo Moretto, l’operazione è in fase avanzata e le parti stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli prima della chiusura.

L’attaccante inglese è un obiettivo del Milan da almeno un mese e sembra che il club rossonero sia vicino a raggiungere l’accordo con la Roma.