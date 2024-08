Abraham Milan, torna di MODA il nome dell’inglese! La Roma pensa allo SCAMBIO con questo rossonero ULTIME

Abraham Milan, torna di MODA il nome dell’inglese! La Roma pensa allo SCAMBIO con questo rossonero. Le ULTIME di calciomercato

Potrebbe infiammarsi la pista tra Roma e Milan in questi ultimi giorni di sessione estiva. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello su X, i giallorossi potrebbero inserire Saelemaekers nell’affare che porterebbe Abraham in rossonero. Nuovi contatti in giornata con il calciomercato Milan vigile su possibili occasioni di mercato.

PAROLE – «Milan, si può riaprire Abraham in attacco. Nuova telefonata tra le parti. Alla Roma piace l’idea Saelemaekers nell’affare».