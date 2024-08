Abraham Milan, le PRIME parole dell'attaccante: «È un SOGNO, sono cresciuto guardando...»

Il nuovo attaccante rossonero Tammy Abraham ha manifestato tutta la sua gioia per il trasferimento al Milan

Tammy Abraham è da qualche ora ufficialmente un calciatore del Milan. L’inglese arriva in prestito dalla Roma. Il numero scelto dall’ex Chelsea per l’annata è in corso è il 90, con la maglia 9 che rimarrà alle spalle di Luka Jovic. Il nuovo attaccante rossonero ha subito manifestato il suo giubilo per l’inizio di questa nuova avventura con la casacca rossonera

LE SUE PAROLE – «Il Milan è un sogno che diventà realtà, sono cresciuto guardando questo fantastico club, sono molto felice di essere qui».