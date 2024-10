Abraham Milan, Joe Jordan lo difende: «Va aspettato! Il suo problema è solo uno, ecco quale»

Abraham Milan, Joe Jordan, ex attaccante rossonero, difende il centravanti inglese ex Roma: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Joe Jordan, ex Milan, ha difeso così Tammy Abraham:

PAROLE – «Dico di sì. Con un po’ di pazienza tornerà al top, perciò potrà dare il suo contribuito e segnare parecchio come aveva già fatto in Italia alla Roma prima dell’infortunio. Ha bisogno di giocare per recuperare al cento per cento la migliore condizione e tornare a brillare, ma può sicuramente diventare un giocatore importante per il Milan. Le racconto una cosa.. Tammy l’ho visto giocare dal vivo per la prima volta quando il Chelsea l’aveva mandato in prestito al Bristol City nel 2016. Fece benissimo e un sacco di gol. Già allora ero sicuro sarebbe diventato un ottimo attaccante. Va aspettato. Personalmente mi piace molto come centravanti. Ha potenzialità importanti e inoltre non va dimenticato che è stato fuori per tanto tempo. È normale avere un po’ di alti e bassi dopo un grave infortunio, ma ho grande fiducia in lui».